تضامنا مع الأساتذة الموقوفين.. التنسيق الوطني للتعليم يعلن خوض إضراب وطني

رباب نوي – هبة بريس

أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، خوض اضراب وطني يوم 22 أبريل الجاري، وذلك تضامنا مع زملائهم الموقوفين.

وأضاف التنسيق ذاته، أنه سيخوض كذلك وقفات خلال فترات الإستراحة داخل المؤسسات التعليمية وذلك من 16 إلى 20 أبريل، بالموازاة مع اعتصامات جهوية وإقليمية خارج أوقات العمل يومي 17 و 18 أبريل، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالإضافة لمسيرة إلى وزارة التربية الوطنية واعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات.

واعتبر التنسيق أن التنكيل بالأساتذة زلة لا تغتفر، مشيرا بذلك أنه بعدما تم تأجيل البرنامج النضالي المسطر تغليبا لمصلحة التلاميذ والتلميذات لمساعدتهم على استدراك ما فاتهم من الزمن الدراسي، قرر التنسيق السالف الذكر العودة للإحتجاج من جديد، محملا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع إلى الوزارة المعنية.

جدير ذكره، أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد سجل في وقت لاحق أن قرارات الإقتطاع من أجور بعض الأساتذة تمت وفق القوانين الجاري بها العمل.