الفنان المصري محمد رمضان يرد على اتهامه بالغرور: “التواضع لله وحده”

2024-04-16 / 14:59
0

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الاتهامات الموجهة إليه بالغرور والتكبر.

وقال محمد رمضان، في تصريح له: “التواضع لله وحده، وأنا بعتبر الجمهور هو النجم الذي يرتاح ونحن مَن نتعب ونجتهد كي ننال رضاه، فأتعامل مع جمهوري من هذا المنطلق منذ أن دخلت مجال الفن”.

وعن تشبيه جماهيريته الكبيرة بجماهيرية عبد الحليم حافظ و”كوكب الشرق” أم كلثوم، قال محمد رمضان: “هذا يحدث عندما يشعر الجمهور أنك منهم وفرد من العائلة، لكن لو شعر أنك نجم وتتعامل من بعيد بدون حميمية فلن يقترب منك، وأنا أتعامل مع جمهوري على أنه عائلتي، عائلة تكبر كل يوم، وتمتد الى الوطن العربي وليس مصر فقط”.

2024-04-16 / 14:59
0

مقالات ذات صلة

إيمان باطما تتصدر “الطوندونس” بـ”سالو دموعي”.. وشقيقتها: “شجرة باطما…

2024-04-16 / 10:30

إشادة بالأدوار التي لعبها الفنان عبد الله الديدان

2024-04-15 / 23:22

بسبب ظهوره المثير للجدل.. فيصل عزيزي: “العيب فيا”

2024-04-15 / 17:50

الفنان سعد لمجرد يحسم جدل حمل زوجته

2024-04-15 / 13:59

الرابور “طوطو”: “أنا ودادي ونهار ميبقاوش الشفارة غادي ننخارط”

2024-04-15 / 12:00

احتفال بالشموع على متن طائرة “لارام”.. صونيا نكادي تثير…

2024-04-15 / 11:03

مصر..الكشف عن سبب وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

2024-04-13 / 18:57

وفاة الفنانة المصرية شيرين سيف النصر

2024-04-13 / 17:35

بفيديو كليب مميز.. الدوزي يطلق جديده الفني “الباشا”

2024-04-13 / 14:05

بعد غياب طويل.. الممثل أنس الباز يخلق الجدل بتصريحات…

2024-04-13 / 13:03

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى