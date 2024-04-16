الفنان المصري محمد رمضان يرد على اتهامه بالغرور: “التواضع لله وحده”

رد الفنان المصري محمد رمضان، على الاتهامات الموجهة إليه بالغرور والتكبر.

وقال محمد رمضان، في تصريح له: “التواضع لله وحده، وأنا بعتبر الجمهور هو النجم الذي يرتاح ونحن مَن نتعب ونجتهد كي ننال رضاه، فأتعامل مع جمهوري من هذا المنطلق منذ أن دخلت مجال الفن”.

وعن تشبيه جماهيريته الكبيرة بجماهيرية عبد الحليم حافظ و”كوكب الشرق” أم كلثوم، قال محمد رمضان: “هذا يحدث عندما يشعر الجمهور أنك منهم وفرد من العائلة، لكن لو شعر أنك نجم وتتعامل من بعيد بدون حميمية فلن يقترب منك، وأنا أتعامل مع جمهوري على أنه عائلتي، عائلة تكبر كل يوم، وتمتد الى الوطن العربي وليس مصر فقط”.