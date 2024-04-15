A Colombian LGBT community member and supporter holds up a rainbow flag on June 15, 2016, in Cali, Colombia, in solidarity with the victims of the Orlando mass shooting. Forty-nine people were killed and 53 wounded when a gunman opened fire and took hostages in the club Pulse, a popular gay nightclub in Orlando, Florida. Omar Mateen, an American of Afghan origin, was identified by the authorities of committing the massacre, considered the worst terrorist attack on US soil since September 11, 2001. According to the FBI, Mateen announced at the last minute their adherence to Islamic State (EI) in a 911 call and the jihadist group claimed on Monday confirmed the attack and on his radio that the attacker belonged to its ranks.

العراق يرجئ التصويت على مشروع قانون يقضي بإعدام المثليين

2024-04-15 / 21:33
1

أرجأ البرلمان العراقي، الاثنين، التصويت على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، وهو إجراء يقول دبلوماسيون غربيون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.

وانعقد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الذي جاء ثانيا في جدول أعماله. ومشروع القانون هو تعديل على قانون لمكافحة البغاء.

ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.

ويحظر أيضا الترويج للمثلية الجنسية ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.

2024-04-15 / 21:33
1

مقالات ذات صلة

حماس: لا صفقة دون انسحاب الاحتلال من غزة وعودة…

2024-04-15 / 20:47

مصر.. السجن 15 سنة للمتهم بقت.ل “فتاة الشروق”

2024-04-15 / 16:44

محمد كريشان: الرَّد الايراني على اسرائيل “جنازة كبيرة والميت…

2024-04-15 / 16:14

تعيين الشيخ أحمد عبد الله الصباح رئيسا لحكومة الكويت

2024-04-15 / 12:40

وزارة الحج السعودية تحدد صلاحية تأشيرة العمرة في 3…

2024-04-15 / 10:16

فرنسا تعزز الأمن أمام دور العبادة والمدارس اليهودية

2024-04-15 / 09:26

“اجتماع أوروبي طارئ” لمناقشة الهجوم الهجوم الإيراني

2024-04-14 / 20:06

إحباط محاولة فرار معتقل مغربي من داخل سجن كالتانيسيتا…

2024-04-14 / 19:44

الخارجية الأردنية تستدعي السفير الإيراني

2024-04-14 / 18:42

CNN: قوات فرنسية ساعدت إسرائيل في صد الهجوم الإيراني

2024-04-14 / 16:50

تعليق واحد

  1. فينكم يا جماعة حقوق الإنسان … و بلا بلا….
    سيرو سافرو للعراق و قولو لا لهادشي
    ولا هادوك ماشي بنادم؟
    لقيتوها ساهلة هنا
    لكن غدا امام الله غادي تتشفا فيكم أمة محمد صلى الله عليه وسلم

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى