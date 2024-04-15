بعد حادثة ضرب حمد الله.. الاتحاد السعودي يدخل على الخط

هبة بريس – رياضة

أدت الحادثة التي حصلت بعد نهائي مباراة الكأس السوبر السعودية لكرة القدم، حين تعرض المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله للضرب بالسوط من قبل أحد المشجعين، إلى قرار الاتحاد السعودي للعبة بمراجعة قوانينه المتعلقة بسلوك المشجعين وفق ما أعلن.

وأعرب الاتحاد السعودي ورابطة لاعبي كرة القدم في المملكة في بيان عن صدمتهما من “المشاهد المشينة”، مؤكدين على أن الأولية بالنسبة لهما ضمان سلامة الجميع خلال المباريات.

وجاء في البيان المؤرخ الأحد: “كرة القدم في المملكة العربية السعودية رياضة عائلية، ولحسن الحظ أن خروج المشجعين عن النظام أمر نادر جداً. ولهذا السبب تتعارض تصرفات من يعتبر نفسه مشجعاً مع كل ما تمثله كرة القدم السعودية ونحن ندين الحادث تماماً”

وتابع البيان: “ستكون هناك مراجعة شاملة لقواعد سلوك المتفرج. ستضمن المراجعة وضع القواعد واللوائح المحدثة لفرض العقوبات المناسبة بسرعة وفعالية للمساعدة في تجنب تكرار مثل هذه الحوادث”.