مصر.. السجن 15 سنة للمتهم بقت.ل “فتاة الشروق”

2024-04-15 / 16:44
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قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، بمعاقبة سائق شركة التوصيل، المتهم في واقعة وفاة حبيبة الشماع، المعروفة إعلاميا بـ”فتاة الشروق”، بالسجن المشدد 15 سنة، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 50 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، استمعت لممثل النيابة العامة في قضية حبيبة الشماع، حيث قال إن المتهم مجرم وطاشت أحلامه وعميت بصيرته فلم يرَ من النور إلا ظلاما، ومن اليسر إلا عسرا، ومن الخير إلا شرا، فماذا يكون لك أيها المجرم بعد أن اقترفت جنايتك.

وأضافت النيابة فى قضية حبيبة الشماع: “ميزان العليم لا يترك مثقال ذرة إلا ورصدها”.

وتابع ممثل النيابة العامة بقضية حبيبة الشماع: “ستطاردك روح حبيبة في كل مكان، سيطاردك شكل وجهها وهي في آخر اللحظات، سيطوف حولك خوفها وفزعها حين ألقت بجسدها في الطرقات، فاعلم أن ميزان العليم لا يترك مثقال ذرة إلا ورصدها”.

2024-04-15 / 16:44
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