وزارة الحج السعودية تحدد صلاحية تأشيرة العمرة في 3 أشهر

2024-04-15 / 10:16
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هبة بريس – وكالات

أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن صلاحية تأشيرة العمرة 3 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن تنتهي بحد أقصى في 15 ذي القعدة من كل عام هجري.

وأوضحت أن ذلك بموجب التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية، استعدادًا لموسم الحج من كل عام، وفقًا لما أعلنته وزارة الحج والعمرة في ردها على عدد من الاستفسارات عبر منصة “إكس”.

وكشفت الوزارة، أنه تم اعتماد تاريخ إصدار تأشيرة العمرة موعداً لبدء سريان صلاحيتها لمدة 3 أشهر، بدلاً مما كان في السابق باعتماد مدة سريانها بـ3 أشهر اعتباراً من تاريخ الدخول إلى السعودية.

2024-04-15 / 10:16
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