فرنسا تعزز الأمن أمام دور العبادة والمدارس اليهودية

طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تعزيز الإجراءات الأمنية خارج أماكن العبادة والمدارس الدينية اليهودية، بعد هجوم إيران على إسرائيل واستعدادا لعطلة عيد الفصح اليهودي.

ووجه الوزير بتوفير حضور “ثابت ومرئي” للشرطة أمام أماكن العبادة والمباني “الأكثر حساسية أو رمزية”.

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي من 22 إلى 30 أبريل، طلب الوزير خصوصا إيلاء “التجمعات التي تضم تقليديا جماهير غفيرة” “اهتماما”.

كما طلب وزير الداخلية “وضع حراسة ثابتة أمام المدارس الدينية اعتبارا من الاثنين خلال مواعيد دخول الطلاب وخروجهم”.

وقال إن هذا القرار اتُخذ بسبب “المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي” و”استمرار الأعمال المعادية للسامية على مستوى عال” و”تواصل التوترات على الصعيد الدولي، بما في ذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل” ليل السبت وفجر الأحد.