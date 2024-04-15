Police stand in front of the house where one of the stabbing victims was found in Weldon, Saskatchewan, Canada, on September 7, 2022. - One of two brothers who were the target of a massive manhunt in Canada after allegedly carrying out a stabbing spree that left 10 dead and 18 wounded has been found dead, police said on September 5. The killings in the remote James Smith Cree Nation Indigenous community and the town of Weldon in Saskatchewan province in western Canada are among the deadliest incidents of mass violence to ever hit the nation. (Photo by LARS HAGBERG / AFP)

فرنسا تعزز الأمن أمام دور العبادة والمدارس اليهودية

2024-04-15 / 09:26
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طلب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين تعزيز الإجراءات الأمنية خارج أماكن العبادة والمدارس الدينية اليهودية، بعد هجوم إيران على إسرائيل واستعدادا لعطلة عيد الفصح اليهودي.

ووجه الوزير بتوفير حضور “ثابت ومرئي” للشرطة أمام أماكن العبادة والمباني “الأكثر حساسية أو رمزية”.

ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي من 22 إلى 30 أبريل، طلب الوزير خصوصا إيلاء “التجمعات التي تضم تقليديا جماهير غفيرة” “اهتماما”.

كما طلب وزير الداخلية “وضع حراسة ثابتة أمام المدارس الدينية اعتبارا من الاثنين خلال مواعيد دخول الطلاب وخروجهم”.

وقال إن هذا القرار اتُخذ بسبب “المستوى العالي جدا للتهديد الإرهابي” و”استمرار الأعمال المعادية للسامية على مستوى عال” و”تواصل التوترات على الصعيد الدولي، بما في ذلك الهجوم الإيراني على إسرائيل” ليل السبت وفجر الأحد.

2024-04-15 / 09:26
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