موقف نواكشوط من “تكتل الجزائر دون المغرب” يلغي زيارة قيس سعيد لموريتانيا

تأجلت الزيارة الرسمية الأولى للرئيس التونسي قيس سعيد إلى نواكشوط إلى أجل غير مسمى، بحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية تونسية ، كون الزيارة كانت مقررة أوائل الشهر الماضي .

ورجحت مصادر تونسية ، أن تاجيل الزيارة لم يكن بسبب وجود مشكلات في الجدولة، بل يعود إلى رفض نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني حضور اجتماع مصغر مع قادة الجزائر وليبيا وتونس في 3 مارس،والذي حاولت خلاله الجزائر جر موريتانيا إلى قبول فكرة تشكيل تكتل مغاربي يستثني المملكة المغربية ..

وتخيم على العلاقات الدبلوماسية بين تونس والرباط، مرحلة جمود خاصة بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم مرتزقة البوليساريو في غشت من سنة 2022 ، وهو الخطوة التي انتقدتها جهات سياسية تونسية اعتبرت خطوة سعيد تصعيد غير مسبوق ضد بلد كان دائما الى جانب تونس .