مستشار وزير العدل : الفوائد البنكية ليست من الربا

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الوهاب الرفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الدراسات الإسلامية، إنه يتوافق بالرأي مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يرى أن الفوائد البنكية ليست هي الربا المحرم في القرآن.

وبيّن الرفيقي أن هذه الحملات التي ووجه بها الوزير بعد إلقائه درساً رمضانياً هي نوع من الخوف على الإفشال التام لمشاريع البنوك الإسلامية في المغرب، التي تُعتبر مشروعاً فاشلاً، وتستغل الناس أكثر من البنوك التقليدية.

وجاء في كلام مستشار وزير العدل أن القانون في كل المجالات هو رافعة أساسية لتغيير المجتمع، وبالتالي حتى الإشكالات التي يتحدث عنها الكثير، والتي يعتبرونها أولوية في قضية التعامل مع المرأة، أحد المداخل لحلها برأيي هو تعديل القوانين المتعلقة بالأسرة وبتوزيع التركات. يقول الرفيقي لعربي بوست