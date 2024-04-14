مستشار وزير العدل : الفوائد البنكية ليست من الربا
هبة بريس _ الرباط
قال عبد الوهاب الرفيقي، مستشار وزير العدل والباحث في الدراسات الإسلامية، إنه يتوافق بالرأي مع وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي يرى أن الفوائد البنكية ليست هي الربا المحرم في القرآن.
وبيّن الرفيقي أن هذه الحملات التي ووجه بها الوزير بعد إلقائه درساً رمضانياً هي نوع من الخوف على الإفشال التام لمشاريع البنوك الإسلامية في المغرب، التي تُعتبر مشروعاً فاشلاً، وتستغل الناس أكثر من البنوك التقليدية.
وقال ال فيقي إنه لا يؤمن أن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية قد اتجه نحو تحليل الحرام خلال الدرس الحسني الأول، بحكم موقعه كوزير للأوقاف وكعضو للمجلس العلمي الأعلى، ثم إن الدرس تم بحضرة أمير المؤمنين، ومن المعلوم أن مؤسسة إمارة المؤمنين حريصة كل الحرص في هذا الباب، بحكم أن إحدى وظائفها الأساسية هي حماية الدين.
وبالتالي فتحليل الحرام هو أمر مستبعد جداً، وكل ما في الأمر أن وزير الأوقاف استنكر على بعض الدعاة والشيوخ والتيارات الإسلامية التحريج والتضييق على المسلمين، حين منعهم من الاقتراض من البنوك، بحجة أن الفائدة البنكية هي نوع من الربا.
والذي ذهب إليه وزير الأوقاف، وهو ما أتمناه شخصياً _ يقول الرفيقي _ هو ليس تحليل الربا، إذ إن تحريمه جاء بنصوص قطعية، ليس في القرآن فقط، بل في كل الشرائع السماوية، وإنما الحديث هنا عما يسميه الأصوليون بتحقيق المناط، وهو التحقق مما إن كانت هذه الفائدة البنكية التي يقدمها البنك هي من الربا الذي تحدث عنه القرآن.
واكد إنه ” إذا عدنا إلى النصوص الدينية وسياقاتها وأسباب ورودها ونزولها، فسنجد أن الربا الذي تحدث عنه القرآن يختلف في كثير من صوره عن الفوائد البنكية المتعامل بها اليوم، وهذا هو عين الخلاف بين المجيزين والمانعين لهذه المعاملات البنكية.” يقول الرفيقي لعربي بوست
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هذا النكرة وصل إلى هذا المنصب بالتملق ولعق الأحذية والتهجم على القيم الدينية والمجتمعية يعطي رأيه في أمر لا يعرف حتى قواعد البحث فيه فليحذر هو ومن يتبنى هرطقاته غضب الله في الدنيا قبل الآخرة
قال عز وجل جلاله في سورة الأنفال من الآية 29 إلى الآية 33 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ (30) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا ۙ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (32) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33)}
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله [البقرة: 278-279]
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.
كيف يعقل أن نأخذ كلام هاؤلاء المفسدون كلامهم هو الحق والمعروف أنهم يحاربون العلاماء الدين
هو حرام قطعا قلماذا التدايس؟ من الطبيعي ان توافق رأي الوزير لانك مستشاره لكن ان يبدو ان لا شئ في نظركم حرام في هذا الزمن العجيب و المدونة خير دليل
يكون الربا أيضًا بغير زيادة، لكن بالتفرق قبل القبض، أو بالتأجيل، يسمى ربا أيضًا شرعًا، إذا باع جنسًا من المال بجنسه، ولم يتقابضا أو بجنس لا يباع به نسيئة ولم يتقابضا؛ سمي ربًا، وإن لم يكن فيه زيادة.
فلو باع درهمًا بدرهم نسيئة، أو تفرقا قبل القبض؛ يسمى ربا شرعًا، ولو ما فيه زيادة، أو باع دينارًا بدينار، لكن لم يتقابضا أو قال: إلى أجل سمي ربا أيضًا، ولو لم يكن فيه زيادة.
الفوايد ربا قطعا
وبيّن الرفيقي أن هذه الحملات التي ووجه بها الوزير بعد إلقائه درساً رمضانياً هي نوع من الخوف على الإفشال التام لمشاريع البنوك الإسلامية في المغرب، التي تُعتبر مشروعاً فاشلاً، وتستغل الناس أكثر من البنوك التقليدية.
كلام خطير له ما بعده، هجوم مجاني على الاستثمارات في المغرب، و الحكم على البنوك التشاركية بالفشل و استغلال الزبناء، دون تفسير او أرقام لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
انتم تشجعون الربا بكلامكم لآ حولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
السلام عليكم
من التطرف الإسلامي إلى التطرف العلماني لا حول ولاقوة إلا بالله
الفوائد ليست ربا، كيف يُعقل انك تنوي دفع مبلغ مئة مليون الذي اقترضته من البنك بعد ثلاثين سنة هو نفس المبلغ لي هو ثلاثين مليون، بنادم ما فاهم حتى المعنى ديال الربا، وكيحل فمه، والأكثر غرابة من كل هذا هو اقدام هذا الشخص على تفضيل الكراء عن الشراء بالربا، يعني من بعد 30 عام كتلقى هذا الشخص فات لخلاص ديال هذيك الدار لي كاري، كون شراها بدلا عن ذلك…
المغرب في طريقه إلى الهاوية . فقر جفاف تخلف في كل شيء ولازلنا نتطاول و نتعدى حدود الله
المجال الديني هو المجال السهل لكل من هب و دب :ما أكثر علماء الدين في بلدي و مع ذلك مازلنا نرى العري، و الآلام الإباحية، و اكل المال العام ، و التغيب عن العمل دون أي مبرر، و و و و: الله اعفوا علينا يا رب
قبح الله يعطيك و سود وجهك ونسأل الله أن يجعلك في الدرك الاسفل من النار، انت بدل ما تنهي على الربا انت تشجع الناس عنها اللهم هذا منكر..
يا معشر المسلمين والمسلمات إياكم والمنافقين، إياكم والموبقات التي تخرجكم من دينكم. إياكم وشهادة الزور والخيانة. هذا وأمثاله خانو الأمانة واقتحموا حصنا منيعا وهو الفتوى. لا تأخدو منه شيء فهو وولي نعمته الذين يحرضونهم لإفساد الأمة ،كلهم مدسوسون وخريجي معاهد العلمانية والاشتراكية. اللهم اكفنا شرهم وخلاصة القوم. الفواءد البنكية ربا والربا موبقة توجب سخط الرب سبحانه
كل من تجرأ على مجادلة أحكام الله الشرعية ، مصيره الخزي والخسران المبين.
سبحان مبدل الأحوال. هذا الكائن باع آخرته بدنيا غيره. اللهم ثبت قلوبنا على دينك
امثالك ممن تسعر بهم جهنم