واتساب خاصية جديدة
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واتساب”.. “ميتا” تضيف برنامج دردشة آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي

2024-04-14 / 12:10
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أعلنت شركة التكنولوجيا الأمريكية “ميتا” عن إضافة برنامج دردشة آلي “ميتا شات بوت” يعمل بالذكاء الاصطناعي (Meta AI chatbot) إلى خدمة المراسلة الفورية “واتساب”.

ووفقا للشركة فإن الاختبار، الذي يجري حاليا داخل أحدث إصدار من التطبيق في نظامي “iOS” و”أندرويد”، متاح فقط للذين قاموا بتعيين اللغة الإنجليزية كلغة “واتساب” خاصة بهم، مما يعني أنه لا يمكن للجميع رؤية البرنامج في تطبيق “واتساب” حتى الآن.

وأشارت الشركة إلى أنه تم دمج (Meta AI) في شريط البحث بالنسبة للبعض، بينما بالنسبة للآخرين هناك أيضا رمز (Meta AI) جديد في أعلى اليمين، بجوار زر الكاميرا وزر محادثة جديدة.

ويعمل (Meta AI) مثل أي برنامج دردشة آلي آخر، من خلال طلب أشياء منه، عند النقر فوق شريط البحث والحصول على بعض الاقتراحات التي تم إنشاؤها عشوائيا.

2024-04-14 / 12:10
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