“ليكيب الفرنسية”: ميسي هاجم حكيمي وراموس دافع عن الأخير

2024-04-13 / 09:59
0

أزاحت صحيفة “ليكيب” الفرنسية الستار عن أزمة قوية داخل أررقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأبطالها كل من ليونيل ميسي وأشرف حكيمي، ثم تدخل كل من راموس ونيمار.

وقالت “ليكيب” إن ميسي أراد الاعتداء على زميله السابق أشرف حكيمي خلال كرة مشتركة في أحد تدريبات الموسم الماضي.

وأوضحت الصحيفة: ارتفع مستوى العداء بين الأسطورة الأرجنتينية والظهير الأيمن لمنتخب المغرب، وأراد ميسي الاعتداء على حكيمي”.

وتابعت: “حاول نيمار الوقوف بجانب ميسي ضد حكيمي إلا أن سيرجيو راموس تدخل ووبخ نيمار، قائلا: إذا نهضت، فأنا أيضا سأتدخل”.

2024-04-13 / 09:59
0

مقالات ذات صلة

عجلة البطولة الاحترافية تعود للدوران بمباريات حارقة هذا الأسبوع

2024-04-12 / 18:26

بعد واقعة “ضربه بالعصا”.. المغربي حمد الله مهدد بالإيقاف

2024-04-12 / 17:41

مشجع يعتدي بقوة على حمدالله بعد مباراة الاتحاد والهلال…

2024-04-12 / 12:25

مونديال 2030.. الإتفاق على إقامة أول 3 مباريات في…

2024-04-12 / 09:26

برشلونة يفوز على باريس سان جيرمان في ذهاب ربع…

2024-04-10 / 21:21

تروسار يقود أرسنال للتعادل 2-2 مع بايرن ميونيخ في…

2024-04-09 / 21:46

تعادل مثير بين ريال مدريد وسيتي بدوري أبطال أوروبا

2024-04-09 / 21:37

بسبب “داعش”.. تشديد أمني في ملاعب ربع نهائي دوري…

2024-04-09 / 17:10

انفراد .. تخفيض عقوبة توقيف جمهور الجيش لمبارتين فقط

2024-04-09 / 14:39

الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع تحتفي بإعلاميين ورياضيين

2024-04-09 / 11:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى