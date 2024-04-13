العثور على ج.ث.ة زوجين بداخل بئر بإقليم الدريوش

2024-04-13 / 00:08
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انتشلت مصالح الوقاية المدنية بأحد دواوير جماعة بن الطيب اقليم الدريوش، اليوم الجمعة 13 أبريل الجاري ، جثتي زوجين ببئر داخل منزلهما، وسط صدمة أهالي المنطقة .

واستنفرت الفاجعة المصالح الأمنية،بإقليم الدريوش، التي باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من اجل الوصول إلى أسباب وملابسات الواقعة .

ولم تعرف أسباب ودوافع الفاجعة، حيث حلت الفرضيات وسط سكان المنطقة ، هل هي جريمة مدبرة من جهة معينة ، أم الجريمة وقعت بين الهالكين ؟؟؟.

وقد تم نقل جثة الهالكين صوب مستودع الأموات بالمستشفى لاخضاعهما للتشريح الطبي لمعرفة أسباب وملابسات الوفاة .

2024-04-13 / 00:08
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