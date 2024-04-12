الدرك والقوات المساعدة يحبطان تهريب شحنة مخدرات بسواحل تيزنيت

2024-04-12 / 22:41
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تمكنت مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة بتزنيت ، خلال أيام العيد ، من احباط تهريب شحنة من المخدرات تقدر ب 300 كلغ من مخدر الشيرا ، بالإضافة إلى سيارة رباعية الدفع ونحو طن من البنزين ومحركين.

وكانت السلطات الأمنية قد رصدت زورق مطاطي ، بشاطئ أفراس آكلو ، وتمت محاصرته وحجز الشحنة ، فيما تمكن افراد التهريب من الفرار من المكان بسيارة ثانية رباعية الدفع بعد اكتشافهم، ولا يزال البحث جارٍ عنهم.

ووفقًا لتعليمات النيابة العامة، تم فتح تحقيق للكشف عن كافة ملابسات العملية، بما في ذلك الروابط الدولية المحتملة للمتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

تأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الأمنية لمكافحة التهريب الدولي للمخدرات وتأمين الحدود البحرية، التي أصبحت، مؤخرا، قبلة لمافيات التهريب الدولي للمخدرات .

2024-04-12 / 22:41
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