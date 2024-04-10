الملك يتوصل ببرقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهنئة من ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ويتعلق الأمر بكل من ملك مملكة البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، عبد الله الثاني ابن الحسين، ومحمود عباس، رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وسلطان عمان، هيثم بن طارق.