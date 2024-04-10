تفكيك شبكة لتزوير ترقيم الشاحنات تنشط بين ووزارات ومراكش

في عملية تعد الأكبر على الصعيد الوطني ، كشفت عنها مصالح الدرك بمركز ” الدورة ” جنوب طرفاية ، بعد ضبط أسطول من الشاحنات المزيفة خلال عملية مراقبة بأحد السدود القضائية خلال عملية مراقبة اعتيادية للمركبات ،وتفكيك شبكة اجرامية متخصصة في تزوير الصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية، والتي تهم أسطولا من الشاحنات من مختلف الأحجام.

وحسب مصادر الجريدة ، فإن يقظة العناصر الدركية بمركز “الدورة” التابع للقيادة الجهوية للعيون، مكنت من اكتشاف تزوير طال الأرقام التسلسلية لإحدى الشاحنات، وذلك بعد الأبحاث الدقيقة التي نفذتها مصالح المختبر العلمي والتقني للدرك الملكي.

هذا، وقد انتقلت فرقة خاصة ومتمرسة من الدرك الملكي إلى كل من مدينتي مراكش وورزازات، حيث تتواجد مقرات إحدى الشركات المشتبه في وقوفها وراء عملية التزوير، وذلك مواصلة للأبحاث الجارية في هذه القضية.

وأكدت المصادر نفسها أن التحقيقات التي تم إجراؤها أفضت إلى الوقوف على عملية تزييف الأرقام التسلسلية لأسطول بكامله من الشاحنات، حيث تم حجز 16 شاحنة، وإيداعها المحاجز الجماعية بكل من مركز الدورة ومراكش وورزازات.

وموازاة مع ذلك، أمرت النيابة العامة المختصة بفتح تحقيق في القضية والاستماع لكل من السائقين ومسيري ومالكي الشركة المشتبه فيهم، من أجل إحالتهم على السلطات القضائية فور انتهاء مسطرة الأبحاث التمهيدية، في أفق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.