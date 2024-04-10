الصورة لمهاجرين غير شرعيين في عرض المتوسط

إسبانيا: موافقة مبدئية لتسوية الوضعية القانونية لحوالي نصف مليون مهاجر

2024-04-10 / 09:29
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وافق البرلمان الإسباني على مناقشة مبادرة لإضفاء الشرعية على جميع المهاجرين الذين يعيشون في البلاد بطريقة غير نظامية وتسمح لغير المسجلين منهم بـ “ترك حالة التخفي وانعدام الحقوق”.

وتعود المبادرة المذكورة التي أطلقتها مؤسسة للدفاع عن المهاجرين غير الشرعيين إلى نحو 3 سنوات، ووقع عليها أكثر من 600 ألف شخص ونالت دعم 900 جمعية تقريبا.

وتدعو المبادرة إلى تنفيذ آليات تسمح للمهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق بترك حالة التخفي وانعدام الحقوق لديهم.

وتكشف أحدث التقديرات “ما بين 390 ألفا و470 ألف شخص هم في وضع غير نظامي في إسبانيا، ثلثهم من القاصرين”.

وتضيف أن “معايير الحصول على تصريح إقامة تقييدية جدا” وإجراءاتها “بطيئة وبيروقراطية”.

وفي هذا الصدد، أكد مؤيدو المبادرة على أن سياسات القوننة الجماعية تم تنفيذها مرات عدة خلال العقود الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك في إسبانيا.

وأضافوا بأن الوضع الحالي يضر “بالحقوق الأساسية” للمهاجرين غير الشرعيين الذين لا يدفعون الضرائب، ما يتسبب أيضا في “خسارة اقتصادية ومالية كبيرة” لإسبانيا.

2024-04-10 / 09:29
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