الساعة الإضافية

رسميا.. العودة للعمل بالساعة الإضافية يوم الأحد القادم

2024-04-09 / 12:51
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أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم الرجوع إلى العمل بتوقيت “GMT+1″، وذلك بإضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 14 أبريل 2024.

وحسب بلاغ للوزارة، فسيتم ذلك طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 “16 أكتوبر 2018” المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.10.24 صادر في 12 من شعبان 1445 “22 فبراير 2024” بشأن تغيير الساعة القانونية للمملكة.

2024-04-09 / 12:51
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‫3 تعليقات

  3. سواء قمتم بالرجوع بساعة أو تأخيرها لا نتستفيد منها أي شيء ماعدا صداع الرأس.

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