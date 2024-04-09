الموت يفجع عائلة الفنانة دنيا باطما

فجعت عائلة الفنانة دنيا باطما، بخبر وفاة أحد أقاربها، في أواخر الشهر الكريم.

ونشرت المودل ابتسام باطما، صورة جاء فيها: “إنا لله وإن إليه راجعون”.

وأضافت باطما في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام” قائلة: “خالي في ذمة الله دعواتكم ليه بالرحمة”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع تدوينة باطما، معبرين عن مواساتهم للعائلة ودعواتهم للراحل بالرحمة والمغفرة.