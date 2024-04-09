الموت يفجع عائلة الفنانة دنيا باطما
فجعت عائلة الفنانة دنيا باطما، بخبر وفاة أحد أقاربها، في أواخر الشهر الكريم.
ونشرت المودل ابتسام باطما، صورة جاء فيها: “إنا لله وإن إليه راجعون”.
وأضافت باطما في تدوينة نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام” قائلة: “خالي في ذمة الله دعواتكم ليه بالرحمة”.
وتفاعل عدد من المتابعين مع تدوينة باطما، معبرين عن مواساتهم للعائلة ودعواتهم للراحل بالرحمة والمغفرة.
8 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له
اللهم ارحمه رحمة واسعة
التفاهة في ابها حللها
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت ؛ اللهم تبته عند السؤال منكر ونكير إن لله وإن إليه راجعون.
تعازينا الحارة لأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته يارب العالمين إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.