هبة بريس – الداخلة

في إطار اللقاءات التواصلية، عضو المكتب السياسي هشام عيروض يناقش الورقة السياسية للبام بإقليم طرفاية نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم طرفاية، يوم السبت 06 أبريل2024، لقاء تواصليا خصص لبسط مضامين القانون الأساسي للحزب.

وجاء تنظيم هذا اللقاء بناءً على ضوء مخرجات المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، التي شددت على ضرورة تعزيز التواصل مع مناضلات ومناضلي الحزب والتعامل مع القضايا الداخلية للحزب عبر نقاش عميق ومستفيض.

اللقاء التواصلي الذي أطره عضو المكتب السياسي، هشام عيروض، والذي أكده على ثقته في الكفاءات والطاقات الشابة التي يزخر بها الحزب بإقليم طرفاية وعلى المستوى الوطني، مشيرا إلى أن العمل المتميز والنوعي للشباب بالحزب أسهم في النجاح الكبير الذي حققه الحزب خلال استحقاقات 08 شتنبر وصولا لمحطة المؤتمر الوطني الخامس.

وفي هذا الصدد، دعا عضو المكتب السياسي السيدات والسادة أعضاء الأمانة الإقليمية لمواصلة الدينامية التي أطلقتها القيادة الجماعية للحزب، الداعية إلى أخذ المبادرة عبر تنظيم مبادرات وأنشطة تأطيرية في مختلف المجالات التي تهم الشباب المغربي.

كما شهد اللقاء بسط مضامين القانون الأساسي للحزب حيث قدمت قراءة مفصلة في أبواب القانون ومقتضياته، وفتح نقاش مستفيض شارك فيه كل الحاضرين.