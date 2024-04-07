أسواق البيضاء تضج بالزبناء لاقتناء ملابس ومستلزمات العيد

تشهد الأسواق الكبرى على مستوى العاصمة الاقتصادية إقبالا كثيفا من طرف البيضاويين، وذلك تزامنا مع ليلة القدر وعشية عيد الفطر الذي تفصلنا عليه يومين أو ثلاثة أيام فقط .

وتوافد على هذه الأسواق، لاسيما منطقة “كراج علال ” و“درب عمر”،وغيرها من المناطق العديد من المواطنين، حيث بدت الحركة التجارية منتعشة بشكل ملحوظ بسبب اقبال ساكنة العاصمة الاقتصادية على اقتناء ملابس العيد ومستلزماتها .

كما انتعشت محالّ بيع الحلويات التي تشهد سنويا خلال هذه الفترة إقبالا كبيرا للمواطنين الراغبين في اقتناء الحلويات بمختلف أشكالها وأثمانها وهو ما أكده مواطنون في تصريحات متفرقة لجريدة “هبة بريس “حيث أكدوا أن الإقبال خلال هذه الأيام أفضل من السابق متمتين أن يبقى الحال كما هو عليه دائما .