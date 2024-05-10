وكالة بيت مال القدس تعلن عن مشاريع جديدة لترميم وإعمار المدينة المقدسة

هبة بريس

أعلنت وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، التي يترأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ، في لقاء نظم اليوم الجمعة بالرباط، عن حزمة جديدة من مشاريعها في مجال الترميم والإعمار والمباني الأثرية في البلدة القديمة وبعض أحياء القدس، برسم مخطط عمل الوكالة للعام الجاري 2024.

وجرى في اللقاء توقيع ملحق اتفاق التعاون والشراكة بين الوكالة والجمعية المغربية لدعم الإعمار في فلسطين لتمويل جزء من المشاريع التي تم الإعلان عنها، إذ وقع عن الوكالة المدير المكلف بالتسيير السيد محمد سالم الشرقاوي، وعن الجمعية رئيسها السيد جمال البوزيدي.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور سفير دولة فلسطين لدى المغرب السيد جمال الشوبكي، وممثلين عن شركاء الوكالة في المغرب وفي القدس بفلسطين من بينهم: الجمعية المغربية لدعم الاعمار في فلسطين؛ مركز ترميم وتوظيف التراث بوارززات؛ الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بجهة فاس مكناس كرسيف؛ وهيئة المهندسين المعماريين بالقنيطرة، جمعية المهندسين المعماريين الفلسطينيين؛ الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني ومؤسسة التعاون في القدس، مركز المعمار الشعبي الفلسطيني (رواق).

وفي كلمة بالمناسبة قال المدير المكلف بتسيير الوكالة، إنه ورغم الصعوبات المحيطة بالقدس، تستمر الوكالة في تنفيذ مخطط عملها برسم سنة 2024، وذلك وفق الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس الذي يُوجه، حفظه الله، عمل الوكالة للاهتمام بالمشاريع الملموسة التي يعود أثرها على الفلسطينيين في القدس ومؤسساتهم.

وأوضح محمد سالم الشرقاوي أن البرنامج يشمل، على الخصوص، الاهتمام بالمباني الأثرية في القدس التي تتطلب ترميما من خلال تدخلات موضعية لحماية العقارات بعد تصنيف مستوى الأضرار التي لحقت بها، وذلك بمراعاة الخصوصيات المعمارية والهندسية للمباني في البلدة القديمة.

وأشار إلى أن المشاريع التي أعلن عنها تتضمن ١٠٠ تدخل، موزعة على 10 عقارات في البلدة القديمة، وتشمل الأسطح، والمساحات الخضراء، والرطوبة، والأبواب، والجدران الاستنادية، و5 من العقارات والبيوت موزعة بأحياء القدس؛ وتأهيل مداخل وساحات الحرم الجامعي التابعة لجامعة القدس ببيت حنينا؛ وبناء مصلحة اجتماعية للقرب بمبنى مستشفى جمعية المقاصد الخيرية في القدس.