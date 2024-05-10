مستجدات الطريق السيار تيط مليل برشيد.. الشروع في عملية التشطيب و بناء القناطر

هبة بريس ـ الدار البيضاء

ينتظر مستعملو الطريق على أحر من الجمر انتهاء أشغال تشييد الطريق السيار الجديد الذي يجري تجهيزه بين تيط مليل و برشيد و الذي سيخفف بشكل كبير الاكتظاظ عن الطريق السيار الحالي.

و حسب معطيات خاصة، فالأشغال الحالية تمر في سرعة قصوى حيث يعكف المئات من العمال على الاشتغال ليلا نهارا لتكون الطريق السيار بين تبط مليل و برشيد جاهزة قبل موعد تسليمها المتفق عليه.

و وفق ذات المعطيات، فالأشغال حاليا تتقدم بنسبة مهمة حيث تم الشروع في عملية تشطيب أجزاء مهمة من المسار الذي سيتكون عليه الطريق من خلال عملية تحديد المسار أولا و تهيئة الأرضية و تسويتها و وضع مواد و أتربة خاصة سيوضع فوقها الإسفلت المعروف بتسمية “الزفت”.

موازاة مع ذلك، تم الشروع في تجهيز الجسور الخاصة بالمشاة و كذا القناطر الخاصة بالسيارات و الشاحنات، حيث تجري عملية بناء القناطر الكبرى من خلال تشييد أساستها و خاصة القنطرة العملاقة بين مديونة و الدروة.

و تجدر الإشارة إلى أن هاته الطريق هي بطول يمتد على مسافة 30 كيلومترا، حيث يعد هذا المقطع الطرقي الجديد أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه.

وانطلقت أشغال إنجاز هذا الورش الطرقي الكبير في شتنبر 2023، ومن المرتقب أن يتم استكمال كافة الأشغال المتعلقة بالطريق السيار الجديد في غضون 30 شهرا كأقصى تقدير رغم أن المؤشرات الميدانية تفيد بكون الأشغال قد تنتهي بأشهر قبل ذلك.

ويهم مشروع الطريق السيار تيط مليل – برشيد مقطعا يبلغ طوله 30 كلم، يربط الطريق السيار المداري للدار البيضاء (A1) على مستوى مفرق تيط مليل بالطريق السيار الدار البيضاء – مراكش (A3) والطريق السيار برشيد – بني ملال (A4) على مستوى مفترق الطريق السيار لبرشيد.

وتبلغ ميزانية هذا المشروع، والذي أسند إنجازه بالكامل لأربعة مقاولات مغربية متخصصة في مجال البناء والأشغال العمومية، 2,5 مليار درهم، ممولة أساسا من طرف الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.