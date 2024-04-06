حكومة سبتة ترفض مقترحا لـ’فوكس ” بمنع دخول البضائع المغربية

رفضت حكومة سبتة المحتلة مقترحا تقدم به حزب “فوكس ” المتطرف بمنع دخول البضائع الفلاحية المغربية الى الثغر السليب بداعي تهديدها للصحة العامة للمستهلكين .

وقالت مصادر صحفية بسبتة المحتلة إن برلمان المدينة رفض بالإجماع، مقترحا تقدم به حزب “فوكس” يقترح منع دخول البضائع الفلاحية المغربية إلى المدينة ، بعدما برر مقترحه بكون أن البضائع ملوثة وقد تكون لها تبعات صحية على المستهلكين.

وأضافت المصادر ذاتها أن جميع ممثلي الأحزاب الأخرى عارضوا هذا المقترح الذي يؤكد الاتجاه العدائي لحزب الفوكس المتطرف .