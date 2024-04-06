حكومة سبتة ترفض مقترحا لـ’فوكس ” بمنع دخول البضائع المغربية

2024-04-06 / 16:39
0

رفضت حكومة سبتة المحتلة مقترحا تقدم به حزب “فوكس ” المتطرف بمنع دخول البضائع الفلاحية المغربية الى الثغر السليب بداعي تهديدها للصحة العامة للمستهلكين .

وقالت مصادر صحفية بسبتة المحتلة إن برلمان المدينة رفض بالإجماع، مقترحا تقدم به حزب “فوكس” يقترح منع دخول البضائع الفلاحية المغربية إلى المدينة ، بعدما برر مقترحه بكون أن البضائع ملوثة وقد تكون لها تبعات صحية على المستهلكين.

وأضافت المصادر ذاتها أن جميع ممثلي الأحزاب الأخرى عارضوا هذا المقترح الذي يؤكد الاتجاه العدائي لحزب الفوكس المتطرف .

2024-04-06 / 16:39
0

مقالات ذات صلة

الكوارث الطبيعية تسببت بأضرار قيمتها 187 مليار يورو حول…

2024-04-06 / 16:47

رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة إلى أمير البلاد

2024-04-06 / 15:35

فرنسا.. 115 نائبا يطالبون ماكرون بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

2024-04-06 / 12:00

بسبب أزمة في الزي.. ضباط الشرطة الألمانية “دون سراويل”

2024-04-06 / 10:12

200 ألف مصل يُحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى

2024-04-05 / 23:48

رئيسة تمثل أمام المحكمة بسبب “فضيحة الساعات”

2024-04-05 / 20:29

دور سينما بريطانية ترفض استضافة مهرجان الفيلم الإسرائيلي

2024-04-05 / 17:31

META تضع علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي

2024-04-05 / 17:14

بعد صلاة الجمعة … مغاربة يطالبون بوقف حرب غزة

2024-04-05 / 16:42

“ماكدونالدز” تواصل استفزازاتها وتشتري 225 مطعمًا لعلامتها في إسرائيل

2024-04-05 / 15:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى