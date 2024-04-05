تخصيص نصف مليار لدعم مهرجان الجاز يثير الجدل بطنجة

هبة بريس – مكتب طنجة

انتقد مستشارون بمجلس جماعة طنجة، تخصيص مبلغ 500 مليون سنتيم لمهرجان الجاز الدولي الذي سيحتضنه قصر الفنون بعاصمة البوغاز في أول افتتاح له أواخر شهر أبريل.

واعتبر أحمد بروحو رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة طنجة، أمس الخميس ، في مداخلة له ، خلال انعقاد أشغال الدورة الاستثنائية بجماعة طنجة ، أن المبلغ المرصود لمهرجان الجاز ،كبير جدا، رغم أنه من فائض الميزانية البالغ مجموعها حوالي 3 ملايين درهم و 800 مليون سنتيم.

وأضاف المستشار الجماعي في التدخل ذاته، أن الدعم المرصود أولى أن يوجه الى صيانة البنية التحتية والمرافق ومشكل التشوير والحفر، في ظل محدودية الامكانيات المالية للجماعة وانتظارات الساكنة الطنجاوية.

بدوره انتقد المستشار الجماعي حسن بلخيضر، خلال مداخلة له في الدور الاستثنائية لمجلس جماعة طنجة ، اعتماد مجلس جماعة طنجة مبلغ 500 مليون سنتيم لتنظيم مهرجان الجاز ، مضيفا أن هذا المهرجان الذي يجهل نوايا منظميه لا يتوافق مع الهويات الثقافية للمغاربة.

جدير بالذكر أن تنظيم مهرجان الجاز سيكلف غلافا ماليا قدره 2 مليار و 600 مليون سنتيم تساهم وزارة الثقافة والشباب والتواصل بنصف الاعتمادات المخصصة له، فيما يقسم النصف الآخر ما بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس عمالة طنجة أصيلة ثم مجلس جماعة طنجة .