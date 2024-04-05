الواليدية.. “الديستي” والدرك يحبطان عملية تهريب دولية للمخدرات

مصباح أحمد – الجديدة

حجزت الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز الواليدية، التابعة لسرية سيدي بنور، أمس الخميس، كمية مهمة من “الحشيش”، كانت معدة للتهريب بحرا إلى القارة العجوز، في إطار الاتجار الدولي للمخدرات؛ حيث يندرج هذا التدخل بأقل من أسبوع عن حلول عيد الفطر.

هذا، وقد ضبط المتدخلون الدركيون، صباح الخميس الماضي، كمية المخدرات التي تم حجزها، وهي عبارة عن 84 رزمة، سعتها حوالي 2.5 طن، معبأة باحترافية على متن قارب مطاطي ذي محرك (زودياك)، حوالي 10 كيلومترات شمال منتجع الواليدية، غير بعيد عن شاطئ “سيدي داود”.

هذا، وقد تمكنت المصالح الدركية بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، منذ صيف السنة الفارطة، من إحباط عمليات تهريب دولية للمخدرات، عبر سواحل المحيط الأطلسي، بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، إثر معلومات دقيقة وثمينة وفرتها المصالح الاستخباراتية المدنية، المعروفة اختصارا ب”الديستي”.