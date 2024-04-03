زيارة تفقدية تقود الوالي يونس التازي للمدن العتيقة بالعرائش والقصر الكبير

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قام والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد يونس التازي، أمس الثلاثاء ، بزيارة تفقدية المدن العتيقة بالعرائش والقصير الكبير مرفوقا بعامل إقليم العرائش والسلطات المنتخبة .

وتندرج الزيارة التي تعد هي الأولى ليونس التازي الى مدينة العرائش والقصير الكبير بعد تعيينه واليا على جهة الشمال، في إطار إحياء مشروع تأهيل مدينتي القصرالكبير والعرائش والنهوض بالأحياء العتيقة ومعالجة إشكالية الدور المهددة بالسقوط وكذا ترميم هذه المعالم التاريخيةوالحضارية.

وكان مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، قد صادق سنة 2020 بالإجماع على خمس مشاريع اتفاقيات شراكة لتأهيل وتثمين المدن العتيقة لشفشاون ووزان والقصر الكبير والعرائش وطنجة، بكلفة مالية إجمالية تصل إلى مليار و 860 مليون درهم والتي تروم الحفاظ على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني الذي تزخر به المدن العتيقة بالجهة.