ألمانيا تلغي تجريم تدخين الحشيش
أصبح تدخين الحشيش قانونيًا الآن لمن هم فوق 18 عامًا في ألمانيا، بعد دخول قوانين جديدة للحيازة الشخصية حيز التنفيذ.
واعتبارًا من اليوم1 أبريل، يُسمح للبالغين في ألمانيا بحمل ما يصل إلى 25 جرامًا من الحشيش، وزراعة ما يصل إلى ثلاثة نباتات ماريجوانا في المنزل.
وجاءت القوانين الجديدة في أعقاب نقاش ساخن حول إيجابيات وسلبيات السماح بسهولة الحصول على القنب، بحسب ما أكدته صحيفة “غارديان”.
وتقول الحكومة الألمانية إن إلغاء تجريم الحشيش سيضرب السوق الخفية، وسيحد من انتشار الحشيش الملوث، وبالتالي حماية الشباب.
تعليق واحد
رأيت في القنيطرة شابا احمقا يا رب رد اليه عقله بعضلات مفتولة و شعر اشعث طويل، يمشي حافي القدمين بسروال فقط متسخ جلس بمحاداة نافذتنا و تلفت يمين و يسارا قبل ان يخرج من جيبه قطع الحشيش و يبدا في تدخينها، مسكين هناك من اوصله الى هذه الحال عبر الحشيش
اللهم اسحق من ادخل المخدرات و تاجر فيها و يسر مرورها و باعها او حملها او قام بالاشهار لها ،او احتقار مظاعفاتها للتشجيع عن استهلاك السم
اللهم فتت كبده كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق شبابنا.