نتانياهو يخضع لعملية جراحية

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيجري عملية جراحية لإزالة فتق، اليوم الأحد.

وأشارت “أ ف ب” نقلا عن مكتب نتانياهو إلى أنه سيخضع إلى تخدير كامل.

وأكد المصدر ذاته أن نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين سيتولى رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.