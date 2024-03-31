تقرير: الشرطة الإسرائيلية تحقق في "جاكوزي" نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نتانياهو يخضع لعملية جراحية

2024-03-31 / 14:43
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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيجري عملية جراحية لإزالة فتق، اليوم الأحد.

وأشارت “أ ف ب” نقلا عن مكتب نتانياهو إلى أنه سيخضع إلى تخدير كامل.

وأكد المصدر ذاته أن نائبه الذي يشغل أيضا منصب وزير العدل ياريف لافين سيتولى رئاسة الوزراء خلال فترة العملية.

2024-03-31 / 14:43
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‫5 تعليقات

  4. الله يجعل هذه هي النهاية انتع هاذ السفاح والخنزير النجس. ان شاء الله مثواه في جهنم خالدا فيها. قولوا امين.

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