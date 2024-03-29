إليسا: أعيش قصة حب كبيرة مع ثري من خارج لبنان

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن أنها تعيش قصة حب كبيرة مع شخص أكبر منها بثلاث سنوات، وهو ثري من خارج لبنان.

وأضافت إليسا خلال لقائها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “بودكاست بيج تايم”: “حبيبي من خارج لبنان، وهو يكبرني بعامين أو ثلاثة، ولا يتدخل في عملي الفني أو لباسي على المسرح”، لافتة إلى أنه عندما يكونان معاً خارج العمل تكون له الكلمة حول لباسها، فهو يغار من أبطال “كليباتها” وهي تراعي مشاعره، بحسب قولها.

ورفضت إليسا الكشف عن اسم حبيبها، موضحة: “يمكن أتزوجه وأحب هذا الإنسان بالذات لأن مع العمر والخبرة والنضج قررت الزواج ومش فارق معي يكون عندي أولاد ولكن أبحث عن الرفقة الطيبة، وهو لطيف”.