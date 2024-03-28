سالم عبد الفتاح لـ”هبة بريس”: زيارة دي ميستورا لبريطانيا تسبق احاطته لمجلس الأمن

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

يواصل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، جولته في مختلف العواصم الأروبية والعالمية، فبعد الزيارتين اللتين قادته الى كل من جنوب افريقيا وروسيا ، توجه ديمستورا الى العاصمة البريطانية، لندن حيث عقد مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية لجنوب ووسط آسيا وشمال إفريقيا والأمم المتحدة الكومنولث، اللورد أحمد طارق.

وغرد المسؤول البريطاني ، عبر حسابه الرسمي بموقع “اكس “(تويتر سابقا) ، قائلا :“تواصل المملكة المتحدة دعم عمله وعمل بعثة المينورسو، وتواصل تشجيع المشاركة البناءة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة”.

في السياق ذاته، قال محمد سالم عبد الفتاح ، رئيس المرصد الصحراوي للاعلام وحقوق الانسان، في تصريح لموقع “هبة بريس “، إن زيارة دي مستورا الى لندن وقبلها جنوب افريقيا وروسيا تأتي في سياق التحضير لإحاطة النصف سنوية المرتقب تقديمها لأعضاء مجلس الأمن في شهر أبريل المقبل “.

وأضاف المحلل السياسي في تصريحه، إن دي مستورا من خلال زيارته لبريطانيا يسعى الى تصحيح خطأ زيارته إلى جنوب افريقيا الغير معنية البتة بهذا النزاع المفتعل، كون لندن عضوء دائم بمجلس الأمن المتمتعة بحق النقض ، كما أن بريطانيا تعتبر أحد أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء التي تدعم الوساطة الأممية .

وتابع المتحدث ذاته، أن الاختصاص الحصري لمجلس الأمن بخصوص الوساطة الأممية في الصحراء ، دفع ديمستورا الى تركيز زيارته للاعضاء الدائمين بمجلس الأمن باعتبار مساءلته أمام هذا المجلس ، باستثناء زيارته لجنوب إفريقيا التي أقحم فيها بلدا منحازا لأحد أطراف النزاع وداعم للتصعيد في المنطقة .