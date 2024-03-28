“الكاف” يعلن مواعيد مباريات نهائي أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلنت الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) عن مواعيد نهائيات بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الكونفدرالية لموسم 2023-2024.

وأوضحت (الكاف)، في بيان على موقعها الرسمي، أنه سيتم لعب مباريات الدور النهائي في بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب في ماي 2024.

وأشارت الى أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ستُقام يوم السبت 18 ماي 2024، فيما ستقُام مباراة الإياب يوم السبت 25 من الشهر نفسه.

أما بالنسبة لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ستُقام مباراة ذهاب النهائي يوم الأحد 12 ماي 2024، فيما تُقام مباراة الإياب يوم الأحد 19 من الشهر نفسه.

وتأهلت الى ربع نهائي دوري أبطال افريقيا فرق الاهلي المصري، وصن داونز الجنوب افريقي،و بيترو اتلتيكو الأنغولي ، و أسيك ميموزا الايفواري، ومازيمبي الكونغولي، و الترجي الرياضي التونسي، وسيمبا التنزاني ، و يانغ افريكانز التنزاني.

كما تأهلت الى ربع نهائي كأس الكنفدرالية فرق الزمالك المصري، و دريمز الغاني، و نهضة بركان المغربي، وفيوتشر المصري، و أبوسليم الليبي ، و ريفرز يونايتد النيجيري، وستاد المالي، واتحاد العاصمة الجزائري.