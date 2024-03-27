رسمي ..المغرب وإيطاليا يوقعان اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة

وقعت حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، اليوم الأربعاء 27 مارس بروما، على اتفاق الاعتراف المتبادل برخص السياقة بغرض استبدالها.

ووقع على هذا الاتفاق كل من السيد يوسف بلا، سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية الإيطالية، والسيد ماتيو سالفيني نائب رئيسة مجلس الوزراء ووزير البنيات التحتية والنقل، بحضور نائب الوزير المكلف بالنقل البحري.

وخلال حفل التوقيع على هذا الاتفاق بمقر وزارة البنيات التحتية والنقل الإيطالية، أعرب السيد سالفيني عن إعجابه بأوجه التقدم التي حققها المغرب والازدهار الاقتصادي على مستوى البنيات التحتية الطرقية، والسككية، والمينائية.

ودعا، في هذا الصدد، إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الربط، مبرزا فرص الاستثمار التي توفرها المملكة.

وأكد السيد بلا، من جانبه، أن تجسيد هذا الاتفاق يعكس الالتزام الراسخ والموصول للحكومة المغربية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والعناية السامية التي ما فتئ يحيط بها جلالته أعضاء الجالية المغربية.

وأضاف أن هذه الآلية الجديدة تأتي لتنضاف إلى الترسانة القانونية التي تؤطر علاقات التعاون والشراكة الممتازة القائمة بين المملكة المغربية والجمهورية الإيطالية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.