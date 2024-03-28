كأس العالم يدفع مجموعة أمريكية شهيرة لتعزيز حضورها ب25 فندق في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

كأس العالم ليس مجرد حدث رياضي و حسب، بل هو فرصة لجلب كبار المسثتمرين الذين يضخون رساميل مالية مهمة، و هو ما تجلى في إعلان مجموعة فندقية عالمية التي أكدت رغبتها في تشييد عدد من الفنادق الحديثة في المملكة.

و في هذا الصدد، أعلن إروان غارنيي مدير فرع إفريقيا لمجموعة “راديسون” الأمريكية بأنه تقرر توسيع قاعدة فنادق المجموعة في المغرب من 11 إلى 25 فندق في غضون السنوات القليلة المقبلة.

و أوضح ممثل المجموعة الفندقية العالمية بأن أولوية المجموعة في أفق سنة 2030 هي تعزيز تواجدها في الدار البيضاء و مراكش، مع تشييد فنادق جديدة في الرباط و طنجة و أكادير و فاس.

و شدد المسؤول السالف الذكر على أن حدث المونديال الذي سيحتضنه المغرب و أرقام السياح التي تتضاعف شهرا بعد آخر كلها مؤشرات دفعت باتجاه اسثتمار مجموعة “راديسون” في إحداث فنادق أخرى لها بالمملكة المغربية.