مشاريع و أوراش المونديال تضاعف مبيعات و أرباح “صوناصيد” للصلب و الحديد

2024-03-27 / 11:22
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أوراش كبرى فتحت بجل المدن المغربية، مشاريع عملاقة تم الشروع في تشييدها و خاصة بالمدن الكبرى التي ستحتضن منافسات كأس إفريقيا و المونديال، و هو ما أنعش رقم معاملات عدد من الشركات من بينهم “صوناصيد”.

و في هذا الصدد، أوضح مسؤلو شركة “صوناصيد” المتخصصة في الصلب و الحديد بأن رقم معاملات القطاع سينمو بشكل كبير خلال السنوات الخمسة المقبلة بفضل المشاريع و الأوراش الكبرى التي أطلقت ببلادنا و خاصة مشاريع المونديال و مشاريع السكن بعد إطلاق برامج الدعم.

و حسب الأرقام التي قدمتها الشركة، فقد وصل رقم المعاملات الموطد ل”صوناصيد” إلى 4,99 مليار رهم، بارتفاع بنسبة 2 في المائة، مقارنة بعام 2022، فيما بلغت أرباح الشركة حصة المجموعة 65 مليون درهم، فيما وصلت استثمارات الشركة في العام الماضي إلى 219 مليون درهم، مسجلة زيادة بنسبة 54 في المائة.

2024-03-27 / 11:22
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