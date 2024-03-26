12 شهيدا بينهم أطفال بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن 12 شخصا بينهم أطفال استُشهدوا عندما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية مساء الثلاثاء خيمة لجأت إليها عائلة نازحة في منطقة المواصي التي تبعد حوالى 30 كيلومترا عن مدينة غزة جنوبا.

وقالت الوزارة “12 شهيدا بينهم أطفال بغارة جوية استهدفت احدى خيام النازحين لعائلة المدهون في منطقة المواصي غرب خان يونس”.

تحولت المواصي إلى مخيم يضم آلاف الخيام التي نصبها النازحون على الأرصفة وفي الطرق بما تيسر لهم من مواد، بعد نزوحهم من شمال القطاع هرباً من القصف والغارات.

والمواصي هي المنطقة التي طلب الجيش من سكان الأحياء المحيطة بمجمع الشفاء المحاصر التوجه اليها، بعد أن أمرهم بإخلاء منازلهم.