مستجدات قانون الحفاظ على التراث على طاولة المجلس الحكومي

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته، عرضا لوزير الشباب والثقافة والتواصل حول مستجدات القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجلس الحكومة سيدرس مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتابع أن المجلس سيتدارس، بعد ذلك، اتفاقا بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتيهما الجمركيتين، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد بعد انتهاء أشغال المجلس اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.