أحزاب الأغلبية تؤكد دعمها لترشيح المودني عمدة جديدة للرباط

عبرت أحزاب الأغلبية عن دعمها لفتيحة المودني كمرشحة وحيدة استعدادا لجلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجماعي للرباط المقررة يوم الاثنين المقبل.

وعقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا تنسيقيا حيث أعقبه اصدار بلاغ جاء فيه:” انه و بعد انقضاء فترة إيداع الترشيحات لمنصب رئيس مجلس جماعة الرباط التي أعلن عنها السيد والي جهى الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط، وإعلان السيدة المستشارة فتيحة المودني باتفاق فرق الأغلبية كمرشحة وحيدة،واستعدادا لجلسة انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجماعي المقررة يوم الاثنين المقبل، عقد رؤساء فرق الأغلبية اجتماعا تنسيقيا يوم الجمعة 22 مارس2024

وتناول الاجتماع تقييم المسار النضالي الذي خاضه المجلس الجماعي لمدينة الرباط، سواء من قبل الأغلبية أو الأقلية، واستشراف المرحلة المقبلة لتدبير سليم للمجلس.

وقد اتفقت مكونات الأغلبية على دعم ترشيح المستشارة فتحية المودني لشغل منصب رئاسة المجلس، مع الالتزام الكامل بالقوانين ومبادئ الديمقراطية.