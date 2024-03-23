القارئ إلياس المهياوي يتوج بالجائزة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم بتانزانيا

2024-03-23 / 18:11
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هبة بريس : وجدة

توِّج القارئ المغربي إلياس المهياوي ذي الأصول الوجدية، بالمركز الأول بالمسابقة الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم “خدمة القرآن تانزانيا” في دورتها العشرين.

وعلى سبيل الذكر، أن القارئ إلياس المهياوي سبق وان فاز بالعديد من المسابقات الوطنية والدولية في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، ومن أهمها حصوله على الرتبة الثانية من جائزة القرآن الكريم بتركيا (2018)، والرتبة الثانية فرع التلاوة المحققة بمملكة البحرين في مسابقة القارئ العالمي فرع التحقيق (2018م).

كما حصل على الرتبة الثانية فرع حفظ خمسة أحزاب مع التجويد في جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسيره، برسم سنة 1439/2017.

وحصل أيضا على الرتبة الثالثة في “فرع التلاوة” في “الاحتفال الماليزي الدولي بتلاوة القرآن الكريم وحفظه” (2019)، الذي يقام كل سنة بدولة ماليزيا.

2024-03-23 / 18:11
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