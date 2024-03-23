مبيعات الإسمنت ترتفع بشكل قياسي و تتجاوز نسبة 8,5 في المئة

ارتفعت مبيعات الإسمنت في المغرب خلال الأشهر الأخيرة بسبب النشاط العقاري الكبير و سياسة الأوراش الكبرى التي تنهجها بلادنا و التي تجعل الطلب على الإسمنت يرتفع بشكل قياسي.

و أظهر أداء مبيعات الإسمنت زيادة بنسبة 8,5 في المائة خلال هذا الشهر، بعد تسجيل زائد 6,6 في المائة قبل شهر من ذلك، وانخفاض بنسبة 10,7 في المائة خلال فبراير 2023.

وقد استفاد هذا النمو بالأساس من الزخم الجيد لمبيعات فئة الخرسانة الجاهزة للاستعمال (زائد 18,3 في المائة)، والبنية التحتية (زائد 61 في المائة)، والتوزيع (زائد 1,3 في المائة)، والخرسانة المعدة مسبقا (زائد 5,8 في المائة)، وكذا في الفئة الجديدة للملاط، المدرجة ابتداء من يناير 2024، والتي أسهمت بارتفاع نسبته 7 في المائة في المبيعات الإجمالية للإسمنت عند نهاية فبراير 2024.