حجم القروض السكنية في المغرب يرتفع و يتجاوز حاجز 244 مليار درهم

2024-03-23 / 11:31
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ارتفع حجم جاري القروض السكنية في المغرب مع بداية السن الحالية، ليتجاوز رقم 244 مليار درهم وفق ما أفادت به معطيات رسمية.

و في هذا الصدد، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، بأن جاري القروض السكنية بلغ 244,1 مليار درهم عند متم يناير 2024، بعد تسجيل 239,6 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة المنصرمة، أي بارتفاع نسبته 1,9 في المائة.

وأوضحت المديرية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه بالنظر إلى ارتفاع بنسبة 1,1 في المائة في القروض الموجهة للإنعاش العقاري، فقد ارتفع مجمل جاري القروض العقارية بنسبة 0,7 في المائة نهاية يناير 2024 ليتجاوز بذلك ما يعادل 302,2 مليار درهم.

2024-03-23 / 11:31
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