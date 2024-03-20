احتجاجات طلبة كليات الطب ..مطالب بحضور الميراوي للجنة التعليم

2024-03-20 / 17:40
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هبة بريس _ الرباط

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، لمناقشة الاحتجاجات المستمرة لطلبة كليات الطب والصيدلة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وقالت المجموعة في طلب وجهه رئيسها، عبد الله ببوانو، لرئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، إن إقدام الحكومة على تقليص سنوات التكوين في الطب والصيدلة، تسبب في احتقان غير مسبوق في صفوف طلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب.

وسجلت المجموعة أن احتجاجات طلبة كليات الطب والصيدلة، ومقاطعتهم للدروس والامتحانات منذ أزيد من ثلاثة أشهر، ترتب عنها ارتباك كبير في السير العادي للدراسة وتأجيل الامتحانات، بما يؤثر سلبا على جودة تكوين الطلبة ويهدد بسنة بيضاء في هذه الكليات، حسب طلب المجموعة النيابية للعدالة والتنمية

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  4. إقدام الحكومة على تقليص سنوات التكوين في الطب والصيدلة تسبب في احتقان غير مسبوق

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