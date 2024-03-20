وزير الخارجية الإسباني: المغرب شريك أساسي لنا في عدة مجالات

هبة بريس

أكد وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن إسبانيا ينبغي أن تجمعها “أفضل العلاقات” مع المغرب، “الشريك الأساسي” في عدة مجالات.

وقال ألباريس أمام مجلس الشيوخ الإسباني، يوم الثلاثاء، “يجب أن تكون لإسبانيا أفضل العلاقات مع جار مثل المغرب. هذه قاعدة من قواعد السياسة الخارجية وسياسة الدولة”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإسبانية في هذا السياق، إلى أن “المغرب شريك أساسي في مكافحة الإرهاب وتفكيك الخلايا الجهادية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى أهميته بالنسبة للنسيج الاقتصادي الإسباني”.

وأفاد بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يتجاوز 21 مليار يورو، وأن أزيد من 17 ألف شركة إسبانية تصدر منتجاتها إلى المغرب.

كما سلط ألباريس الضوء على الروابط الإنسانية القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما يقرب من مليون مغربي يعيشون في إسبانيا و17 ألف إسباني يعيشون في المغرب.

وذكر بالزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المغرب في 21 فبراير من هذا العام، وبانعقاد الاجتماع رفيع المستوى العام الماضي، وهو الأول من نوعه منذ 8 سنوات، والذي توج بالتوقيع على أكبر عدد من الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وإسبانيا.

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