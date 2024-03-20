غلاء أسعار تذاكر الطيران و الاحتكار يغضبان الجالية المغربية في أمريكا

2024-03-20 / 11:31
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

“أقل تذكرة لقيت فايتة المليون”، بهاته العبارة علق أحد المهاجرين المغاربة في الولايات المتحدة الأمريكية على ارتفاع أسعار تذاكر حجوزات الطيران على متن رحلات الخطوط الملكية المغربية خلال الصيف القادم.

مهاجرة مغربية أخرى مقيمة بأمريكا عقبت: “دبا أنا عندي 4 الوليدات، وبغيت نزل أنا وياهم هاد صيف للمغرب، التذكرة ذهاب و إياب قريبة لجوج المليون، خاصنا 12 مليون سنتيم تقريبا باش نمشيو، مابقا والو على ثمن برطمة في السكن الاقتصادي”.

تعليقات عديدة نشرها مغاربة مقيمون بأمريكا يحتجون من خلالها على الشركة التي تحتكر الرحلات الجوية المباشرة بين أمريكا و المغرب، خاصة خلال فصل الصيف، لدرجة أن أحدهم علق على الأمر بعبارة: “واش حنا ماشي مغاربة منستاهلوش من عندكم تنقصو شوية الثمن باش نجيو لبلادنا؟”.

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