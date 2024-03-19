إطلاق طلب عروض لإنجاز دراسات “لوطوروت” بين فاس و بني ملال

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يواصل المغرب أوراشه الكبرى في شتى المجالات و هاته المرة في مجال تعزيز و تحسين البنية الطرقية للمملكة من خلال تشييد طريق سيار جديد يربط فاس ببني ملال.

و في هذا الصدد، تم إطلاق طلب عروض لإنجاز الدراسات الخاصة بمشروع الطريق السيار الذي يربط بين بني ملال وفاس ومكناس، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسريع التنمية السوسيو-اقتصادية والسياحية بمناطق وسط-شرق المملكة.

ويقوم طلب العروض هذا على إعداد دراسة أولية للمشروع مقسمة على شطرين، الأول شطر بني ملال-خنيفرة، و الثاني شطر خنيفرة ـ فاس/مكناس، وتحديد ودراسة المشروع الأولي للمنشآت الفنية، وكذا تنفيذ الخرائط الطبوغرافية و دراسة البدالات الطرقية.

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