إسبانيا.. 6 قتل.ى بينهم شرطيان إثر اصطدام شاحنة بحاجز أمني

2024-03-19 / 11:05
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هبة بريس - وكالات

قُتل 6 أشخاص بينهم شرطيان في اصطدام شاحنة بحاجز للشرطة جنوبي إسبانيا في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، حسبما أعلنت الحكومة الإقليمية مرجحة فرضية وقوع حادث.

وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بجروح في الحادث، وفق المصدر نفسه بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ووقع الحادث قرابة الساعة 4,30 صباحا (03,30 ت غ) على طريق سريع قرب بلدة لوس بالاسيوس بإقليم إشبيلية، وفق بيان لحكومة الإقليم.

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