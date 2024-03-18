أكادير .. توقيف شخص تورط في تعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، زوال اليوم الاثنين، من توقيف شخص يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي، وتعريض سلامة مستعملي الطريق للخطر.

وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيه كان قد دخل في نزاع عرضي مع أحد مستعملي الطريق، على خلفية حادثة سير مادية وقعت بينهما يوم أمس الأحد، قبل أن يحاول الفرار من مكان الحادثة ويصدم مجموعة من الراجلين، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على شبكات التواصل الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط أسفرتا عن تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه زوال اليوم الاثنين، فيما تم إيداع السيارة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية بالمحجز البلدي رهن إشارة البحث.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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