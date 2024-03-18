أمن البيضاء يكشف تفاصيل فيديو نزاع سائق “طاكسي” وصاحب سيارة تطبيقات النقل

2024-03-18 / 10:13
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هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، زوال يوم السبت 16 مارس الجاري، والذي يظهر اعتلاء شخص للواقي الزجاجي لسيارة بالشارع العام.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الأمن الوطني بالدار البيضاء، يوم الخميس المنصرم، والمتعلقة بنزاع بين سائق سيارة أجرة وشخص يتعاطى لنقل الركاب بدون رخصة، وهو الخلاف الذي تطور إلى صدم هذا الأخير لسائق سيارة الأجرة الذي ألحق بدوره خسائر مادية بالواقي الزجاجي للسيارة، قبل أن يمكن التدخل الفوري لدوريات الشرطة من ضبط الاثنين.

قد تم إخضاع الموقوفين معا للبحث القضائي الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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‫7 تعليقات

  4. سؤالي ، ھل النقل بالأنترنيت قانوني أم لا ؟ وإذا كان بالنفي فلماذا نتلقى بھواتفنا عروض تطبيقات خاصة بھذا النوع من النقل وشكرا لمن يفيدنا .

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