طارق السكتيوي يعيد موهبة بايرن ميونيخ إلى المنتخب الوطني المغربي

طارق السكتيوي يوجه الدعوة إلى موهوب ومنعوت

2024-03-17 / 19:37
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هبة بريس - و م ع

وجه مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، طارق السكتيوي، الدعوة لكل من المهدي موهوب (الرجاء الرياضي)، وهيثم منعوت (اتحاد تواركة)، للانضمام إلى التجمع الإعدادي الذي ستخوضه النخبة الوطنية بمدينة أنطاليا بتركيا.

ويندرج هذا التجمع الإعدادي في إطار الاستعداد للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية أمام منتخبي أوكرانيا (22 مارس) وويلز (26 مارس).

وجاء استدعاء المهدي موهوب وهيثم منعوت، لتعويض غياب اللاعبين عمر الهيلالي (إسبانيول برشلونة الإسباني) وتوفيق بن الطيب (اتحاد تواركة).

يذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، في الفترة الممتدة ما بين 26 يوليوز و11 غشت المقبلين.

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