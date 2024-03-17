مـ..ـقتل محام مصري رمياً بالرصاص على يد خصم موكله

هبة بريس - متابعة

طالبت نقابة المحامين المصريين بالتحقيق الفوري في واقعة مقتل محام على يد خصم موكله رمياً بالرصاص في وضح النهار في محافظة كفر الشيخ شمال البلاد.

ودعت النقابة في بيان رسمي للتحقيق في واقعة مقتل المحامي الشاب محمود الجريدي رميا بالرصاص أثناء توجهه برفقة موكله لتحرير محضر ضد أحد الأشخاص، وقرر عبد الحليم علام نقيب المحامين تشكيل لجنة من النقابة لمتابعة التحقيقات، والتنسيق مع الجهات الأمنية والنيابة العامة، لتقديم الجناة إلى المحاكمة.

وقرر النقيب تكليف ناصر العمري عضو مجلس النقابة العامة، وفراج زعفان نقيب كفر الشيخ، بمتابعة الموقف والتحقيقات لحظة بلحظة وإبلاغ مجلس النقابة بها.

وكان المحامي محمود محمد أحمد الجريدي، الذي يبلغ من العمر 39 عاما، لقي مصرعه الجمعة على يد بلطجي خلال أداء عمله في مدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وتلقت السلطات بلاغا من مستشفى بلقاس بمحافظة الدقهلية بوصول محام، في نهاية العقد الثالث من العمر، ويقيم بقرية روس الفرخ التابعة لمركز بيلا بكفر الشيخ، مصابًا بطلق ناري في الرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

وتبين من التحريات أن المحامي توجه مع أحد موكليه إلى مركز شرطة بلقاس لتحرير محضر ضد بلطجي كان خصما للأخير، وخلال عودته مستقلا سيارته مع اثنين من الموكلين استوقفه البلطجي عند مدخل قرية روس الفرخ، وأطلق صوبه عيارا ناريًا من سلاحه، استقر في الرقبة وأرداه قتيلا على الفور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، بعد تحديد مكان اختفائه، وتم إحالته إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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